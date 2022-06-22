«Виннипег» может обменять капитана команды Уилера

«Виннипег» готов рассмотреть варианты обмена капитаны команды Блейка Уилера, сообщает Daily Faceoff.

Контракт 35-летнего форварда с кэпхитом в 8,25 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2023/24.

Также игрок имеет право предоставить список только из пяти команд, в которые его можно будет обменять.

Уилер начинал карьеру в НХЛ в «Бостоне», после чего оказался в «Виннипеге». Всего он провел в лиге 1046 матчей, в которых набрал 867 (296+571) очков.