Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан поделился мнением о форварде команды Евгении Малкине.

— Поговорив с ним перед сезоном, я понял, что Малкин будет отлично мотивирован, когда приедет на сборы, — приводит слова Салливана российская версия официального сайта НХЛ. — Так и случилось. Он давно стал одним из лучших игроков лиги. Он — один из лучших хоккеистов своего поколения, настоящий мастер. Мы с ним поговорили летом, и я почувствовал его настрой, его мотивацию. Все это никуда не исчезло.

.Я в восторге от его игры, от его желания играть в атаке и обороне, от его внимания к мелочам. Наш тренерский штаб просил его обратить внимание на некоторые детали, что он и сделал. Молодец! Он действительно переживает за «Пингвинз», хочет побеждать. И он понимает, что нужно для победы. Он через это уже проходил. Нам очень нравится, как он сейчас играет. И мы сделаем все, чтобы он продолжал играть на таком же уровне.