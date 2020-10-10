Марло близок к подписанию с «Сан-Хосе»

Нападающий Патрик Марло может снова вернуться в «Сан-Хосе». 41-летний канадец близок к подписанию контракта с «Акулами», сообщает TSN.

В прошедшем сезоне он выступал за «Сан-Хосе» и «Питтсбург». В общей сложности нападающий набрал 22 (11+11) очка в 66 встречах.

У Марло есть возможность побить рекорд Горди Хоу по сыгранным матчам в регулярке. Для этого ему будет достаточно провести 45 игр. Рекорд Хоу составляет — 1767 матчей.