Марло близок к подписанию с «Сан-Хосе»
10:40
Нападающий Патрик Марло может снова вернуться в «Сан-Хосе». 41-летний канадец близок к подписанию контракта с «Акулами», сообщает TSN.
В прошедшем сезоне он выступал за «Сан-Хосе» и «Питтсбург». В общей сложности нападающий набрал 22 (11+11) очка в 66 встречах.
У Марло есть возможность побить рекорд Горди Хоу по сыгранным матчам в регулярке. Для этого ему будет достаточно провести 45 игр. Рекорд Хоу составляет — 1767 матчей.
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