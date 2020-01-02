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Марк Кроуфорд вернулся к работе в «Чикаго»

23:09
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Тренер «Чикаго» Марк Кроуфорд вернулся к работе в клубе. Он присутствовал на льду во время последней тренировки «Блэкхокс», сообщает TSN.

Ранее клуб на месяц отстранил специалиста от работы из-за обвинений в физическом воздействии на игроков. Позже Кроуфорд принес извинения.

Ранее бывший игрок НХЛ Шон Эйвери обвинил специалиста в том, что он пнул его в сезоне-2006/07, когда они работали в «Лос-Анджелесе».

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