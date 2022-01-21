Малкин забросил третью шайбу в сезоне. Видео

«Питтсбург» вышел вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы». На 12-й минуте первого периода голом отметился российский нападающий Евгений Малкин.

Спустя три минуты 35-летний россиянин забросил вторую шайбу. Однако после запроса тренера «Сенаторз» момент был пересмотрен и гол отменили.

Таким образом, на счету Малкина в этом сезоне три заброшенные шайбы.