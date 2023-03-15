Малкин забросил 24-ю шайбу в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля». Счет после первого периода — 2:4.

На 5-й минуте встречи россиянин реализовал большинство «Пингвинз» и сделал счет 2:0. Для него этот гол стал 24-м в нынешнем сезоне.