Малкин провел первую тренировку в общей группе «Питтсбурга»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел первую тренировку вместе с командой в общей группе. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Посмотрите, кто вышел на лед на утреннюю раскатку», — говорится в посте клуба.

Look who just took the ice for morning skate in a non-contact sweater ? pic.twitter.com/ljOBD9IkIX — Pittsburgh Penguins (@penguins) November 29, 2021

В конце прошлого сезона россиянин перенес операцию на колене. Генеральный менеджер клуба Рон Хекстолл заявил, что нападающий может пропустить старт сезона. По его словам, восстановление игрока может занять порядка двух месяцев.