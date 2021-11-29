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Малкин провел первую тренировку в общей группе «Питтсбурга»

29 ноября, 23:47
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Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел первую тренировку вместе с командой в общей группе. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Посмотрите, кто вышел на лед на утреннюю раскатку», — говорится в посте клуба.

В конце прошлого сезона россиянин перенес операцию на колене. Генеральный менеджер клуба Рон Хекстолл заявил, что нападающий может пропустить старт сезона. По его словам, восстановление игрока может занять порядка двух месяцев.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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