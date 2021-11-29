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«Оттава» может выкупить контракт Зайцева следующим летом

21:52
Никита Зайцев. Фото Getty Images
Никита Зайцев. Фото Getty Images
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«Оттава» рассматривает возможность выкупа контрактов сразу нескольких игроков. В их число попал и российский защитник Никита Зайцев, сообщает эксперт TSN Шон Симпсон.

В этом сезоне россиянин забросил 1 шайбу в 14 матчах при показателе полезности «-5». Его контракт с кэпхитом в 4,5 миллиона рассчитан до окончания сезона-2023/24.

Также клуб может расстаться с голкипером Мэттом Мюррем, защитником Майклом Дель Зотто и нападающим Колином Уайтом.

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Иван Шитик все материалы автора
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