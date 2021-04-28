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Малкин провел первую тренировку с контактом

28 апреля 2021, 23:12
Евгений Малкин. Фото ХК «Питтсбург».
Евгений Малкин. Фото ХК «Питтсбург».
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Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин впервые после получения травмы тренировался с полным контактом, хотя носил свитер, запрещающий контакт, сообщает официальный сайт НХЛ,

Во время упражнений Малкин, восстанавливающийся от травмы нижней части тела, тренировался с игроками не основного состава, а также занимался в обеих бригадах большинства.

В 29 матчах сезона Малкин набрал 24 (8+16) очка. Перед тем, как 16 марта в матче с «Бостоном» (1:2) получить травму, россиянин набирал очки в восьми играх подряд.

Главный тренер «Пингвинз» Майк Салливан сообщил, что Малкин поедет с командой на серию из четырех выездных матчей. «Питтсбург» дважды сыграет против «Вашингтона» и дважды с «Филадельфией», после чего двумя домашними играми против «Баффало» завершит регулярный сезон.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/malkin-provel-pervuyu-trenirovku-s-kontaktom/c-324118840?sf142873615=1

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