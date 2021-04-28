Второй номер драфта-2021 Байфилд дебютирует в составе «Лос-Анджелеса»

Нападающий Куинтон Байфилд попал в состав на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма». Для 18-летнего форварда это будет дебют в Национальной хоккейной лиге, пишет в Twitter журналист Джон Ховен.

Байфилд был выбран «Кингз» на драфте-2021 под общим 2-м номером. В этом сезоне он провел в АХЛ 30 матчей и набрал 20 (8+12) очков.