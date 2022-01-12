Малкин — о матче с «Анахаймом»: «Рад вернуться на лед! Спасибо за поддержку!»
Малкин прокомментировал свое возвращение на лед после травмы
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал свое возвращение после травмы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (4:1).
«Семь месяцев семь дней между фото! Рад вернуться на лед! Спасибо за поддержку!» — написал Малкин в Instagram.
В прошедшей встрече 35-летний россиянин забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. Нападающий провел первую игру в нынешнем сезоне. До этого Малкин восстанавливался после операции на правом колене, перенесенной летом 2021 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|33
|24
|9
|50
|2
|Рейнджерс
|37
|23
|14
|50
|3
|Вашингтон
|37
|20
|17
|49
|4
|Питтсбург
|35
|21
|14
|47
|5
|Коламбус
|34
|16
|18
|33
|6
|Филадельфия
|35
|13
|22
|33
|7
|Нью-Джерси
|36
|14
|22
|33
|8
|Айлендерс
|28
|10
|18
|26
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|36
|24
|12
|53
|2
|Тампа-Бэй
|38
|24
|14
|53
|3
|Торонто
|34
|23
|11
|49
|4
|Бостон
|32
|19
|13
|40
|5
|Детройт
|37
|16
|21
|37
|6
|Баффало
|35
|10
|25
|26
|7
|Оттава
|29
|9
|20
|20
|8
|Монреаль
|34
|7
|27
|18
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нэшвилл
|37
|24
|13
|50
|2
|Колорадо
|33
|22
|11
|47
|3
|Сент-Луис
|36
|21
|15
|47
|4
|Миннесота
|33
|21
|12
|44
|5
|Виннипег
|33
|16
|17
|37
|6
|Даллас
|32
|17
|15
|36
|7
|Чикаго
|36
|13
|23
|31
|8
|Аризона
|33
|7
|26
|17
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|39
|23
|16
|48
|2
|Анахайм
|39
|19
|20
|45
|3
|Лос-Анджелес
|36
|18
|18
|41
|4
|Сан-Хосе
|37
|20
|17
|41
|5
|Калгари
|33
|17
|16
|40
|6
|Эдмонтон
|34
|18
|16
|38
|7
|Ванкувер
|35
|16
|19
|35
|8
|Сиэтл
|34
|10
|24
|24
Результаты / календарь
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
|12.01
|03:00
|
Баффало – Тампа-Бэй
|1 : 6
|12.01
|03:00
|
Коламбус – Чикаго
|2 : 4
|12.01
|03:00
|
Флорида – Ванкувер
|5 : 2
|12.01
|04:00
|
Нэшвилл – Колорадо
|5 : 4 ОТ
|12.01
|05:00
|
Калгари – Айлендерс
|- : -
|12.01
|06:00
|
Анахайм – Питтсбург
|1 : 4
|12.01
|06:00
|
Вегас – Торонто
|3 : 4 Б
|12.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Детройт
|3 : 2 ОТ
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|34
|53
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|33
|53
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|37
|52
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|34
|26
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|37
|24
|
|
Алекс Дебринкэт
Чикаго
|36
|23
|И
|КН
|
|
Тристан Джерри
Питтсбург
|28
|1.91
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|23
|2.01
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|21
|2.09
Новости