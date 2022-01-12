Малкин прокомментировал свое возвращение на лед после травмы

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал свое возвращение после травмы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (4:1).

«Семь месяцев семь дней между фото! Рад вернуться на лед! Спасибо за поддержку!» — написал Малкин в Instagram.

В прошедшей встрече 35-летний россиянин забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. Нападающий провел первую игру в нынешнем сезоне. До этого Малкин восстанавливался после операции на правом колене, перенесенной летом 2021 года.