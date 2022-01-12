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Сегодня, 12:10

Губерниев сравнил Малкина с Овечкиным

Георгий Скобликов

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» сравнил российских хоккеистов Евгения Малкина и Александра Овечкина.

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«Малкин — один из самых выдающихся игроков за нашу российскую историю в НХЛ. Если мы восхищаемся Овечкиным, его феноменальными качествами лидера, то Малкин был всегда игроком команды. Ценность Евгения для команды ничуть не меньше, чем ценность Овечкина, потому что Евгений способен на рояле играть, рояль передвинуть, и достроить. Естественно его не будет хватать на Олимпиаде, как и Овечкина. Таких мастеров вообще не будет хватать, на каком бы турнире они не играли», — сказал Губерниев «СЭ».

Малкин в этом сезоне впервые сыграл в НХЛ за «Питтсбург» в матче против «Анахайма» после травмы колена, он сделал дубль и отдал результативную передачу. Александр Овечкин в нынешнем сезоне за «Вашингтон» сыграл 37 матчей, забил 24 гола и отдал 28 результативных передач.

По решению НХЛ, хоккеисты лиги не примут участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Александр Овечкин
Евгений Малкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Питтсбург Пингвинз
Дмитрий Губерниев
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 33 24 9 50
2 Рейнджерс 37 23 14 50
3 Вашингтон 37 20 17 49
4 Питтсбург 35 21 14 47
5 Коламбус 34 16 18 33
6 Филадельфия 35 13 22 33
7 Нью-Джерси 36 14 22 33
8 Айлендерс 28 10 18 26
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 36 24 12 53
2 Тампа-Бэй 38 24 14 53
3 Торонто 34 23 11 49
4 Бостон 32 19 13 40
5 Детройт 37 16 21 37
6 Баффало 35 10 25 26
7 Оттава 29 9 20 20
8 Монреаль 34 7 27 18
Центральный дивизион И В П О
1 Нэшвилл 37 24 13 50
2 Колорадо 33 22 11 47
3 Сент-Луис 36 21 15 47
4 Миннесота 33 21 12 44
5 Виннипег 33 16 17 37
6 Даллас 32 17 15 36
7 Чикаго 36 13 23 31
8 Аризона 33 7 26 17
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 39 23 16 48
2 Анахайм 39 19 20 45
3 Лос-Анджелес 36 18 18 41
4 Сан-Хосе 37 20 17 41
5 Калгари 33 17 16 40
6 Эдмонтон 34 18 16 38
7 Ванкувер 35 16 19 35
8 Сиэтл 34 10 24 24
Результаты / календарь
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12.01 03:00
Баффало – Тампа-Бэй
 1 : 6
12.01 03:00
Коламбус – Чикаго
 2 : 4
12.01 03:00
Флорида – Ванкувер
 5 : 2
12.01 04:00
Нэшвилл – Колорадо
 5 : 4 ОТ
12.01 05:00
Калгари – Айлендерс
- : -
12.01 06:00
Анахайм – Питтсбург
 1 : 4
12.01 06:00
Вегас – Торонто
 3 : 4 Б
12.01 06:30
Сан-Хосе – Детройт
 3 : 2 ОТ
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 34 53
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 33 53
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 37 52
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 34 26
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 37 24
Алекс Дебринкэт

Алекс Дебринкэт

Чикаго

 36 23
И КН
Тристан Джерри

Тристан Джерри

Питтсбург

 28 1.91
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 23 2.01
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 21 2.09
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