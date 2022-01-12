Губерниев сравнил Малкина с Овечкиным

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» сравнил российских хоккеистов Евгения Малкина и Александра Овечкина.

«Малкин — один из самых выдающихся игроков за нашу российскую историю в НХЛ. Если мы восхищаемся Овечкиным, его феноменальными качествами лидера, то Малкин был всегда игроком команды. Ценность Евгения для команды ничуть не меньше, чем ценность Овечкина, потому что Евгений способен на рояле играть, рояль передвинуть, и достроить. Естественно его не будет хватать на Олимпиаде, как и Овечкина. Таких мастеров вообще не будет хватать, на каком бы турнире они не играли», — сказал Губерниев «СЭ».

Малкин в этом сезоне впервые сыграл в НХЛ за «Питтсбург» в матче против «Анахайма» после травмы колена, он сделал дубль и отдал результативную передачу. Александр Овечкин в нынешнем сезоне за «Вашингтон» сыграл 37 матчей, забил 24 гола и отдал 28 результативных передач.

По решению НХЛ, хоккеисты лиги не примут участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.