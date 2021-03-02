Малкин недоволен своей игрой

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин признался, что недоволен тем, как играет в текущем сезоне.

«Я недоволен своей игрой, — цитирует хоккеиста официальный сайт НХЛ. — Но я работаю. И чувствую, что вот-вот все наладится. Пара голов — и дело пойдет.

Конечно, постоянный поиск новых сочетаний немного выбивает из колеи. Но кто бы ни выходил в звене, мы стараемся поддерживать и страховать друг друга, проговаривать какие-то вещи на скамейке.

В каждой игре и у меня, и у моего звена есть шанс отличиться. Немного удачи не помешает, но главное — продолжать работать. И я стараюсь это делать».

34-летний россиянин в текущем сезоне провел 20 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 12 (4+8) очков.