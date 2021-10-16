Маккиннон пропустит матч с «Сент-Луисом» из-за коронавируса

Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон не сможет принять участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом», сообщает журналист Петер Бот в Twitter.

Ранее Маккиннон сдал положительный тест на коронавирус перед матчем с «Чикаго» (4:2).

Матч «Колорадо» — «Сент-Луис» состоится в ночь с 16 на 17 октября. Начало встречи — в 4.00 (мск).