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Маккиннон пропустит матч с «Сент-Луисом» из-за коронавируса

20:45
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Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон не сможет принять участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом», сообщает журналист Петер Бот в Twitter.

Ранее Маккиннон сдал положительный тест на коронавирус перед матчем с «Чикаго» (4:2). 

Матч «Колорадо» — «Сент-Луис» состоится в ночь с 16 на 17 октября. Начало встречи — в 4.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://twitter.com/Peter_Baugh/status/1449419853551452160

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Александр Кравченко все материалы автора
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