Маккиннон пропустит матч с «Сент-Луисом» из-за коронавируса
20:45
Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон не сможет принять участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом», сообщает журналист Петер Бот в Twitter.
Ранее Маккиннон сдал положительный тест на коронавирус перед матчем с «Чикаго» (4:2).
Матч «Колорадо» — «Сент-Луис» состоится в ночь с 16 на 17 октября. Начало встречи — в 4.00 (мск).
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