Матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Тампа-Бэй» можно посмотреть на «Яндексе». Начало игры — 02:00 (мск).

«Столичные» начали сезон с победы, у «Молний» — 1 победа в овертайме и 1 поражение.

Лидер «Кэпиталз» Александр Овечкин набрал 4 (2+2) очка и вошел в пятерку лучших снайперов в истории НХЛ, забросив 731-ю и 732-ю шайбы в карьере.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 4 (1+3) очка в двух матчах.