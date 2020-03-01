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«Макдэвид или Гусев». Отличная комбинация с участием россиянина

01:12
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«Лос-Анджелес» принимает «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ (0:1 в начале второго периода). На восьмой минуте счет открыл Йеспер Братт после результативной передачи Никиты Гусева. Россиянин обыграл нескольких соперников и сделал пас на открытого партнера по команде.

— Никита Гусев или Коннор Макдэвид? Не могу сказать, но Йеспер Братт делает счет 1:0, — написал журналист Винсент Паризе.

На счету Гусева 41 (12+29) очко в 61 встрече.

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