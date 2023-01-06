Глава ИИХФ — об участии игроков НХЛ в следующей Олимпиаде: «Я настроен оптимистично»

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф ответил на вопрос о возможном участии игроков КХЛ в зимней Олимпиаде-2026.

«Мы не туристическое агентство. Мы организуем мероприятия... Но я настроен оптимистично. Если бы этот вопрос касался только игроков, они бы приехали на турнир. Но все гораздо сложнее», — приводит слова Тардифа на своей странице в Twitter журналист The Athletic Скотт Уилер.

На Олимпиаде-2022 в Пекине хоккеисты из НХЛ не принимали участия. Такое решение было принято лигой и профсоюзом игроков в связи с ростом выявленных случаев коронавируса.

Хоккеисты НХЛ выступали за свои сборные на Олимпиадах в 1998, 2002, 2006, 2010 и 2014 годах. В 2018 году турнир в Пхенчхане состоялся без их участия.