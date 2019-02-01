Лундквист вышел на восьмое место в НХЛ по количеству сейвов

Шведский вратарь "Рейнджерс" Хенрик Лундквист вышел на восьмое место в истории НХЛ по количеству совершенных сейвов.

В очередной встрече регулярного чемпионата НХЛ "Рейнджерс" на выезде переиграли "Нью-Джерси" со счетом 4:3. Лундквист отразил 19 бросков и, благодаря этому, стал восьмым вратарем в истории НХЛ по количеству совершенных сейвов. Теперь на его счету 22219 спасений. Он превзошел результат Джона Ванбизбрука (22203).

Первое место в этом списке занимает Мартин Бродер (28298), вторым идет Роберто Луонго (27929), замыкает тройку Патрик Руа (25800).

Лундквист играет в НХЛ с сезона-2005/06, всю карьеру за океаном он провел в одном клубе - "Рейнджерс".

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