Лундквист не поможет «Вашингтону» в концовке сезона из-за воспаления в области сердца

Вратарь «Вашингтона» Хенрик Лундквист сообщил, что ему потребуется дополнительные несколько месяцев отдыха и восстановления из-за воспаления в области сердца.

«Сразу после того, как я вернулся на лед после операции, я поставил перед собой непростую цель – присоединиться к «Вашингтону» в конце сезона. Тренировки шли хорошо, я чувствовал себя отлично, но мое сердце оказалось не готово.

Обследование на прошлой неделе показало воспаление в области сердца, из-за которого мне потребуется несколько месяцев отдыха и восстановления. Пусть это и не то, на что я надеялся, знаю, что это часть процесса возвращения к максимальным кондициям», – написал Лундквист в Twitter.

Last week’s checkup showed some inflammation around the heart that now requires a few months more of rest and steady recovery.

While it’s not what I hoped for, I know this is all part of the process of getting back to 100%. – Henrik Lundqvist (@hlundqvist35) April 11, 2021

В начале октября текущего года 39-летний Лундквист подписал однолетнее соглашение с «Вашингтоном». После этого он объявил о приостановке карьеры по состоянию здоровья. В январе он перенес операцию на сердце.