«Вашингтон» обменял защитника Зигенталера в «Нью-Джерси»

«Вашингтон» обменял защитника Йонаса Зигенталера в «Нью-Джерси». «Дьяволы» отдали за игрока выбор в третьем раунде драфте-2021 года (который «Джерси» раньше получил от «Аризоны»), пишет в Twitter журналист Франк Серавалли.

В этом сезоне 23-летний швейцарец провел только 7 матчей в регулярном чемпионате.

«Вашингтон» выбрал Зигенталера на драфте-2015 под общим 57-м номером.