Лундквист выписан из больницы после операции на сердце
09:54
Вратарь «Вашингтона» Хенрик Лундквист выписан из больницы после операции на сердце, которая прошла 8 января. Об этом 38-летний швед в Instagram.
«Вчера выписали из больницы. Из-за хоккея я много дней провел вдали от детей за последние 5-8 лет. Последние 9 дней ощущались иначе... Когда я подошел к дороге, мое сердце буквально согрелось.
Останусь ненадолго в Кливленде, чтобы пройти еще несколько тестов, прежде чем отправиться обратно в Нью-Йорк и продолжить там восстановление и реабилитацию", — написал Лундквист.
Лундквист на протяжении 15 лет выступал за «Рейнджерс». В октябре он заключил с «Кэпиталз» сезонный контракт на 1,5 миллиона долларов.
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