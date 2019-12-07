«Лос-Анджелес» потерпел третье подряд поражение
07:41
«Эдмонтон» переиграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1).
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
Голы: Драйзайтль — 19 (бол., Чейссон, Нил), 11:02 — 1:0. Чейссон — 3 (бол., Макдэвид, Драйзайтль), 14:46 — 2:0. Амадио — 5 (Даути, Райан), 53:32 — 2:1.
Вратари: Коскинен — Куик (58:05).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 20 (10+3+7) — 36 (18+5+13).
Наши: — - Прохоркин (11.24/0/0).
7 декабря. Эдмонтон. Rogers Place.
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