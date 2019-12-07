НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Лос-Анджелес» потерпел третье подряд поражение

07:41

«Эдмонтон» переиграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Голы: Драйзайтль — 19 (бол., Чейссон, Нил), 11:02 — 1:0. Чейссон — 3 (бол., Макдэвид, Драйзайтль), 14:46 — 2:0. Амадио — 5 (Даути, Райан), 53:32 — 2:1.

Вратари: Коскинен — Куик (58:05).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 20 (10+3+7) — 36 (18+5+13).

Наши: — - Прохоркин (11.24/0/0).

7 декабря. Эдмонтон. Rogers Place.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир