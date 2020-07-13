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Литтл не включен в тренировочный лагерь «Виннипега»

13 июля 2020, 09:22
Брайан Литтлл. Фото nhl.com
Брайан Литтлл. Фото nhl.com
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«Виннипег» опубликовал список игроков, которые будут работать в летнем тренировочном лагере. В составе не значится центрфорвард второго звена «Джетс» Брайан Литтл, сообщает Winnipeg Sun.

Литтл продолжает залечивать травму — в ноябре 2019 года он порвал барабанную перепонку. Однако пока неизвестно, когда центрфорвард вернется в состав «Виннипега».

В семи играх этого сезона Литтл набрал пять (2+3) очков. Сейчас ему можно заниматься на велотренажере.

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