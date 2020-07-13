Литтл не включен в тренировочный лагерь «Виннипега»

«Виннипег» опубликовал список игроков, которые будут работать в летнем тренировочном лагере. В составе не значится центрфорвард второго звена «Джетс» Брайан Литтл, сообщает Winnipeg Sun.

Литтл продолжает залечивать травму — в ноябре 2019 года он порвал барабанную перепонку. Однако пока неизвестно, когда центрфорвард вернется в состав «Виннипега».

В семи играх этого сезона Литтл набрал пять (2+3) очков. Сейчас ему можно заниматься на велотренажере.