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Лемье сохранит часть акций «Питтсбурга»

00:34
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У команды НХЛ «Питтсбург» в ближайшее время могут смениться владельцы, сообщает The Wall Street Journal.

Переговоры о покупке клуба ведет компания Fenway Sports Group, которая также владеет бейсбольной командой «Бостон Ред Сокс» и английским футбольным «Ливерпулем».

Сейчас владельцами «Пингвинз» является Рон Беркл и Марио Лемье. При этом легендарный канадский хоккеист сохранит часть акций.

Перед стартом сезона «Питтсбург» занимал 15-е место в рейтинге самых дорогих команд НХЛ и оценивался в 845 миллионов долларов.

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Иван Шитик все материалы автора
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