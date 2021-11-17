Лемье сохранит часть акций «Питтсбурга»
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У команды НХЛ «Питтсбург» в ближайшее время могут смениться владельцы, сообщает The Wall Street Journal.
Переговоры о покупке клуба ведет компания Fenway Sports Group, которая также владеет бейсбольной командой «Бостон Ред Сокс» и английским футбольным «Ливерпулем».
Сейчас владельцами «Пингвинз» является Рон Беркл и Марио Лемье. При этом легендарный канадский хоккеист сохранит часть акций.
Перед стартом сезона «Питтсбург» занимал 15-е место в рейтинге самых дорогих команд НХЛ и оценивался в 845 миллионов долларов.
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