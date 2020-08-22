Кузнецов провел матч с закрепленным микрофоном. Это огонь!
22 августа 2020, 23:32
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов провел четвертый матч серии 1-го раунда Кубка Стэнли против «Айлендерс» с закрепленным микрофоном. Русскоязычный Twitter НХЛ опубликовал нарезку его комментариев по ходу встречи.
«Кэпиталз» обыграли нью-йоркский клуб в той игре 3:2, однако уступил в пятой встрече 0:4 и проиграли серию 1-4.
В одном из моментов ролика Кузнецов просит партнера по команде Александра Овечкина не бросать по воротам слишком часто.
Мы повесили микрофон на российского форварда «Кэпиталз» во время четвертого матча против «Айлендерс». Евгений Кузнецов не разочаровал! pic.twitter.com/ffoDlkxVfW— NHL Россия (@NHLrussia) August 21, 2020