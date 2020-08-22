Кузнецов провел матч с закрепленным микрофоном. Это огонь!

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов провел четвертый матч серии 1-го раунда Кубка Стэнли против «Айлендерс» с закрепленным микрофоном. Русскоязычный Twitter НХЛ опубликовал нарезку его комментариев по ходу встречи.

«Кэпиталз» обыграли нью-йоркский клуб в той игре 3:2, однако уступил в пятой встрече 0:4 и проиграли серию 1-4.

В одном из моментов ролика Кузнецов просит партнера по команде Александра Овечкина не бросать по воротам слишком часто.