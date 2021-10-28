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Кузнецов признан третьей звездой матча «Вашингтон» — «Детройт»

05:05
28 октября. Евгений Кузнецов (слева). Фото Twitter
28 октября. Евгений Кузнецов (слева). Фото Twitter
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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Вашингтон» — «Детройт» (2:3 ОТ).

Третьей звездой встречи признан российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов. Он отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 5-й в сезоне.

Второй звездой стал нападающий «Детройта» Адам Эрн, набравший 2 (1+1) очка. Возглавил список Дилан Ларкин, который забросил победную шайбу.

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Евгений Козинов все материалы автора
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