«Флорида» переиграла «Бостон». Бобровский сделал 30 сэйвов

«Флорида» выиграла у «Бостона» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Пантерз» одержали 7-ю подряд победу на старте сезона.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 30 из 31 броска по своим воротам. Он признан первой звездой встречи.