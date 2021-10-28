«Флорида» переиграла «Бостон». Бобровский сделал 30 сэйвов
04:55
«Флорида» выиграла у «Бостона» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Пантерз» одержали 7-ю подряд победу на старте сезона.
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 30 из 31 броска по своим воротам. Он признан первой звездой встречи.
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