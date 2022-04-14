15-летний хоккеист Миса получил «исключительный статус» для выступления в юниорской лиге Канады

15-летний хоккеист Майкл Миса получил исключительный статус для выступления в юниорской лиге Онтарио, сообщает The Athletic.

Канадский нападающий стал 8-м игроком в истории Канадской хоккейной лиги, получившим подобный статус, который дает ему право выступать в юниорской лиге с 15 лет.

Правило об «исключительном статусе» было введено в 2005 году. Ранее его получали Джон Таварес, Аарон Экблад, Коннор Макдэвид, Шон Дэй, Шейн Райт, Джо Велено и Коннор Бедард.

Миса будет доступен для драфта новичков НХЛ в 2025 году.