Кузьменко сравнялся с Буре по голам в дебютном сезоне за «Ванкувер»

Нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко забил один гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (2:3).

Для 27-летнего россиянина это 34-я шайба в дебютном сезоне за команду. Таким образом, Кузьменко сравнялся с Павлом Буре (сезон-1991/92) по количеству голов за «Кэнакс» в первом сезоне в НХЛ.

В текущем сезоне Кузьменко принял участие в 66 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 61 (34+27) очко.