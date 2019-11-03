Курьезный гол Брассара в матче с «Баффало»

Форвард «Айлендерс» Дерик Брассар забросил единственную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (1:0).

Нападающий, находясь за воротами, пробросил шайбу на пятачок. В итоге голкипер хозяев Картер Хаттон сам затолкал шайбу в собственные ворота.

Обе команды имеют в активе по 20 очков. По дополнительным показателям «Айлендерс» занимает третье место на Востоке, а «Баффало» — четвертое.

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков