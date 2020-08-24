Купер недоволен игрой «Тампы-Бэй» в большинстве в матче с «Бостоном»
09:02
Главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер подвел итоги первого матча серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Бостоном» (2:3). Счет в серии: 1-0 в пользу «Брюинз».
«Обычно в матчах с разницей в одну шайбу разницу делает гол в большинстве, — приводит слова Купера пресс-служба НХЛ. — Они один забили, а мы нет. Я не хочу говорить, что это стало главной причиной поражения, но в этом компоненте нам надо однозначно прибавлять. А также меньше нарушать правила».
Следующая встреча между «Бостоном» и «Тампой-Бэй» пройдет 26 августа.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/roundup-of-august-23-nhl-action/c-318711900
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