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Купер недоволен игрой «Тампы-Бэй» в большинстве в матче с «Бостоном»

09:02
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Главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер подвел итоги первого матча серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Бостоном» (2:3). Счет в серии: 1-0 в пользу «Брюинз».

«Обычно в матчах с разницей в одну шайбу разницу делает гол в большинстве, — приводит слова Купера пресс-служба НХЛ. — Они один забили, а мы нет. Я не хочу говорить, что это стало главной причиной поражения, но в этом компоненте нам надо однозначно прибавлять. А также меньше нарушать правила».

Следующая встреча между «Бостоном» и «Тампой-Бэй» пройдет 26 августа.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/roundup-of-august-23-nhl-action/c-318711900

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