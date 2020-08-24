Купер недоволен игрой «Тампы-Бэй» в большинстве в матче с «Бостоном»

Главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер подвел итоги первого матча серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Бостоном» (2:3). Счет в серии: 1-0 в пользу «Брюинз».

«Обычно в матчах с разницей в одну шайбу разницу делает гол в большинстве, — приводит слова Купера пресс-служба НХЛ. — Они один забили, а мы нет. Я не хочу говорить, что это стало главной причиной поражения, но в этом компоненте нам надо однозначно прибавлять. А также меньше нарушать правила».

Следующая встреча между «Бостоном» и «Тампой-Бэй» пройдет 26 августа.