Куинн рассказал, что может помочь Кравцову вырасти в хорошего игрока

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн — о российском нападающем Виталии Кравцове. Накануне его команда в предсезонном матче обыграла «Филадельфию» (2:1 Б).

— Кравцов сыграл не более чем нормально, — цитирует тренера Loudhud. — Но он, несомненно, хочет и может делать то, что он, возможно, никогда до этого не делал. Я вижу, что его беспокоит, если он неудачно играет в обороне или не может доставить шайбу вглубь зоны соперника. Ребята в его возрасте обычно мало думают о таких вещах. Мне очень нравится то, что это для него приоритет. Если прибавить технику, то у нас будет шанс получить очень хорошего игрока.

19-летний Кравцов в прошлом сезоне выступал за «Трактор». В 50 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал 28 (12+16) очков.