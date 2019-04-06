Кучеров обновил достижение Могильного. "Тампа" повторила рекорд по победам

"Тампа-Бэй" одержала победу над "Бостоном" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский нападающий гостей Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка. Теперь на счету 25-летнего спортсмена 128 (41+87) в этом сезоне.

Кучеров побил рекорд Александра Могильного по количеству очков в одной регулярке для российских игроков.

"Лайтнинг" выиграла 62 игры из 82 матчей, повторив рекорд по количеству побед в сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Бостон Брюинз" – "Тампа-Бэй Лайтнинг" – 3:6 (2:0, 0:3, 1:3)

Голы: Крейчи – 20 (Макэвой, Пастрняк), 14:38 – 1:0. Хейнен – 11 (Кэмпфер), 19:40 – 2:0.Чернак – 5 (бол., Миллер, Гурд), 24:41 – 2:1. Стэмкос – 45 (мен.), 32:52 – 2:2. Чирелли – 19 (Миллер, Коберн), 36:59 – 2:3. Кучеров – 41 (Макдона), 40:53 – 2:4. Гржельчик – 3 (Пастрняк, Крейчи), 54:03 – 3:4. Коберн – 4 (Чирелли, Джирарди), 54:16 – 3:5. Джонсон – 29 (п.в., Палат, Кучеров), 58:34 – 3:6.

Вратари: Раск (57:04 – 58:34) – Паскуале.

Штраф: 16 – 16.

Броски: 33 (11+6+16) – 22 (7+11+4).

Наши: – – Кучеров (18.09/1/+1).

6 апреля. Бостон. TD Garden.

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