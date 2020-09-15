Журналистка Tampa Bay Times Диана Нерхос поделилась впечатлениями об игре форварда «Тампы-Бэй» Никиты Кучерова.

— После того, как Никита Кучеров ударил клюшкой Пажо, снова пошли разговоры о том, что временами он играет грязно. Что думаете на этот счет?

— Иногда Кучеров действительно срывается. Мы и раньше видели его таким не один раз. Этот эпизод обусловлен тем, что он просто ненавидит проигрывать. Я не стала бы назвать его игру грязной... Конечно, там было удаление, и выглядело это не очень красиво, но этот срыв был обусловлен лишь тем, что «Тампа» проигрывала.

— В прошлом сезоне Кучеров получил дисквалификацию в серии против «Коламбуса». Кажется, что в целом в этом году Никита выглядит более сдержанным...

— Так и есть. В прошлом сезоне его было легче вывести из себя. Он запросто мог разломать клюшку об борт после неудачного эпизода. Но у каждого из нас могут случиться такие эмоциональные моменты. В этом году он явно старается контролировать себя и свой темперамент. Сейчас эмоции не мешают ему играть, а, напротив, очень помогают. Он научился извлекать выгоду из своей ярости и быстро ставить соперника на место.

— Игроки «Айлендерс» также играют местами грязно и очень жестко. Можно ли сказать, что Кучеров просто ответил на грубость «Островитян»?

— Соперники пытаются поддеть Кучерова абсолютно в каждом матче, буквально выводят его из себя. Когда другие хоккеисты начинают задирать его — есть два варианта развития событий: в первом — он начинает злиться и срывается, а во втором словно говорит: «Ну, хорошо. Сейчас я покажу вам». Даже Джон Купер отметил, что провокации только на пользу Никите — они мотивирует его играть еще лучше. (Алена Гребенькова)

Полностью интервью Дианы Нерхос — здесь.