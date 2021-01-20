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Кросби вышел в НХЛ на 38-е место по очкам за карьеру

07:54
Сидни Кросби. Фото nhl.com
Сидни Кросби. Фото nhl.com
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«Питтсбург» обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:4 ОТ). Автором победной шайбы стал Сидни Кросби, который также в этой встрече сделал две результативные преедачи.

Теперь у Кросби 1268 очков за карьеру в НХЛ. Он вышел на 38-е место по этому показателю в истории лиги. На 37-й строчке располагается Эл Макиннис (1274). Рекордсменом же остается Уэйн Гретцки с 2857 очками.

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