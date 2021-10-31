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Кросби впервые в сезоне вышел на лед в матче с «Нью-Джерси»

02:18
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Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби вышел на лед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси».

Для 34-летнего канадца это первая игра в сезоне. Форвард восстанавливался после операции на запястье, которую ему сделали 8 сентября.

Матч «Питтсбург» — «Нью-Джерси» нанчался в 2:00 мск.

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Сергей Разин все материалы автора
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