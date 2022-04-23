«Он хорошо отдохнул». Главный тренер «Питтсбурга» оценил форму Малкина

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан оценил форму нападающего Евгения Малкина, который вернулся в состав после дисквалификации.

«Он в отличной форме. Самое главное, что он хорошо отдохнул во время дисквалификации. Надеюсь, придаст нам необходимый заряд энергии», — цитирует Салливана пресс-служба клуба.

Ранее россиянин был дисквалифицирован лигой за удар клюшкой в лицо защитника «Нэшвилла» Марка Боровецки. Форвард «Питтсбурга» получил четырехматчевую дисквалификацию.

В текущем сезоне Малкин провел 37 матчей, в которых набрал 37 (17+20) очков.