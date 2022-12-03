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Сегодня, 03:26

Кравцов в матче с «Оттавой» забросил первую шайбу в сезоне

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Рейнджерс» Виталий Краввцов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы».

22-летний россиянин забил с передачи Артемия Панарина на 11-й минуте и открыл счет в матче.

На данный момент Кравцов набрал 2 (1+1) очка в 8 матчах сезона НХЛ.

Виталий Кравцов
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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НХЛ, 3 декабря: «Рейнджерс» Панарина сыграют с «Оттавой», «Айлендерс» — «Нэшвилл»
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Леон Драйзайтль

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