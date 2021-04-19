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Кравцов прокомментировал адаптацию в НХЛ

02:56
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Форвард «Рейнджерс» Виталий Кравцов после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (5:3) прокомментировал адаптацию в лиге.

«Сложный вопрос, но я чувствую себя лучше с каждым матчем, каждый день чувствую себя комфортнее и стараюсь изо всех сил», — приводит слова Кравцова журналистка Молли Уокер.

Кравцов в матче с «Дэвилз» забросил дебютную шайбу в НХЛ. На счету 21-летнего россиянина 2 (1+1) очка в 9 матчах.

После этого матча «Рейнджерс» с 52 очками занимают пятое место в Восточном дивизионе, «Нью-Джерси» с 34 очками — на седьмой строчке.

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