Кравцов прокомментировал адаптацию в НХЛ

Форвард «Рейнджерс» Виталий Кравцов после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (5:3) прокомментировал адаптацию в лиге.

«Сложный вопрос, но я чувствую себя лучше с каждым матчем, каждый день чувствую себя комфортнее и стараюсь изо всех сил», — приводит слова Кравцова журналистка Молли Уокер.

Кравцов в матче с «Дэвилз» забросил дебютную шайбу в НХЛ. На счету 21-летнего россиянина 2 (1+1) очка в 9 матчах.

После этого матча «Рейнджерс» с 52 очками занимают пятое место в Восточном дивизионе, «Нью-Джерси» с 34 очками — на седьмой строчке.