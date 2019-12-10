Сегодня, в 15.10 (мск), на YouTube-канале «СЭ» состоится эфир с нашими журналистами Игорем Еронко, Алексеем Шевченко и Михаилом Зислисом.

Главные темы:

— Новый контракт Боба Хартли с «Авангардом»;

— Проблемы Виталия Кравцова в «Тракторе»;

— Влияние санкций ВАДА на российский хоккей;

— Итоги регулярки КХЛ перед Евротуром.