Кравцов: из «Рейнджерс» в ВХЛ за два месяца. Онлайн с Еронко, Шевченко и Зислисом — в 15.10
14:55
Сегодня, в 15.10 (мск), на YouTube-канале «СЭ» состоится эфир с нашими журналистами Игорем Еронко, Алексеем Шевченко и Михаилом Зислисом.
Главные темы:
— Новый контракт Боба Хартли с «Авангардом»;
— Проблемы Виталия Кравцова в «Тракторе»;
— Влияние санкций ВАДА на российский хоккей;
— Итоги регулярки КХЛ перед Евротуром.
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