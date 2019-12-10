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Кравцов: из «Рейнджерс» в ВХЛ за два месяца. Онлайн с Еронко, Шевченко и Зислисом — в 15.10

14:55

Сегодня, в 15.10 (мск), на YouTube-канале «СЭ» состоится эфир с нашими журналистами Игорем Еронко, Алексеем Шевченко и Михаилом Зислисом.

Главные темы:

— Новый контракт Боба Хартли с «Авангардом»;

— Проблемы Виталия Кравцова в «Тракторе»;

— Влияние санкций ВАДА на российский хоккей;

— Итоги регулярки КХЛ перед Евротуром.

Ждем ваших вопросов в WhatsApp по номеру: +7 925 901-01-00. Присоединяйтесь!

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