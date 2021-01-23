Красивейший бросок Капризова в НХЛ из-под ноги. Жаль, что не забил

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов имел шанс отличиться в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (4:1). В третьем периоде россиянин прорвался к воротам и попытался пробить вратаря Девана Дубника эффектным броском из-под ноги. Однако голкипер отвел угрозу от своих ворот.

В матче с «Сан-Хосе» Кирилл Капризов провел на льду 15 минут 27 секунд и завершил встречу без набранных очков с показателем полезности «0».

Дубник — о броске Капризова: «Не могу поверить, что он так сделал»