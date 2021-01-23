Вратарь «Сан-Хосе» Деван Дубник прокомментировал эпизод, в котором российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов попытался забросить эффектную шайбу в его ворота.

«Не могу поверить, что он так сделал. В таких моментах остается только благодарить господа, что у меня получилось отразить бросок, — приводит слова Дубника в Twitter журналист Джесси Пирс. — Очень впечатляюще, мне повезло, что я смог сделать сэйв. Никогда не хочется быть тем, кому так забили».

В матче с «Сан-Хосе» Кирилл Капризов провел на льду 15 минут 27 секунд и завершил встречу без набранных очков