Ковальчук и Дадонов вошли в топ-5 свободных агентов

Портал Sportsnet составил рейтинг лучших игроков НХЛ, находящихся в статусе свободных агентов. Возглавил список Майк Хоффман, последним клубом которого была «Флорида». На второй строчке расположился его бывший одноклубник, россиянин Евгений Дадонов. Замкнул тройку Микаэль Гранлунд из «Калгари».

Также в первую пятерку вошел другой российский нападающий Илья Ковальчук, выступавший за «Вашингтон».

Топ-10 свободных агентов НХЛ:

1. Майк Хоффман (последний клуб — «Флорида»);

2. Евгений Дадонов («Флорида»);

3. Микаэль Гранлунд («Нэшвилл»);

4. Трэвис Хамоник («Калгари»);

5. Илья Ковальчук («Вашингтон»).