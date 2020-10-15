Ковальчук и Дадонов вошли в топ-5 свободных агентов
06:51
Портал Sportsnet составил рейтинг лучших игроков НХЛ, находящихся в статусе свободных агентов. Возглавил список Майк Хоффман, последним клубом которого была «Флорида». На второй строчке расположился его бывший одноклубник, россиянин Евгений Дадонов. Замкнул тройку Микаэль Гранлунд из «Калгари».
Также в первую пятерку вошел другой российский нападающий Илья Ковальчук, выступавший за «Вашингтон».
Топ-10 свободных агентов НХЛ:
1. Майк Хоффман (последний клуб — «Флорида»);
2. Евгений Дадонов («Флорида»);
3. Микаэль Гранлунд («Нэшвилл»);
4. Трэвис Хамоник («Калгари»);
5. Илья Ковальчук («Вашингтон»).