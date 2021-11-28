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Костин посещен в долгосрочный список травмированных

19:17
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Нападающий «Сент-Луиса» Клим Костин помещен в долгосрочный список травмированных, сообщает TSN. Он получил повреждение в матче регулярного чемпионата против «Детройта» (2:4).

В нынешнем сезоне 22-летний форвард набрал 5 (2+3) очков в 18 играх.

Точные сроки восстановления игрока после травмы «верхней части тела» не уточняются.

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Иван Шитик все материалы автора
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