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Нападающий «Лос-Анджелеса» может получить минимум пять матчей дисквалификации за укус соперника

17:44
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Нападающий «Лос-Анджелеса» Брендан Лемье был удален до конца матча регулярного чемпионата с «Оттавой» (4:2) за свой поступок во время стычки с капитаном соперника Брэди Ткачаком в третьем периоде. Он укусил своего оппонента во время драки.

После того, как игроков разняли лайнсмены, Ткачак показал кровь на своей руке.

Департамент безопасности игроков НХЛ намерен связаться с Лемье и провести с ним беседы, чтобы прояснить случившееся. Он может быть дисквалифицирован минимум на пять матчей.

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Иван Шитик все материалы автора
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