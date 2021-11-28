Нападающий «Лос-Анджелеса» может получить минимум пять матчей дисквалификации за укус соперника

Нападающий «Лос-Анджелеса» Брендан Лемье был удален до конца матча регулярного чемпионата с «Оттавой» (4:2) за свой поступок во время стычки с капитаном соперника Брэди Ткачаком в третьем периоде. Он укусил своего оппонента во время драки.

После того, как игроков разняли лайнсмены, Ткачак показал кровь на своей руке.

Департамент безопасности игроков НХЛ намерен связаться с Лемье и провести с ним беседы, чтобы прояснить случившееся. Он может быть дисквалифицирован минимум на пять матчей.