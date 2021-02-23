«Вегас» на выезде победил «Колорадо»
07:34
«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Колорадо» со счетом 3:0.
В составе готей дубль на счету Алекса Така, еще одну шайбу забросил Джонатан Маршессо.
После этого матча «Вегас» с 23 очками занимает первое место в Западном дивизионе, «Колорадо» с 19 очками — на третьей строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Вегас» — 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)
Голы: Так — 6 (бол., Карлссон, Пьетранджело), 22:53 — 0:1. Так — 7 (Стоун), 26:14 — 0:2. Маршессо — 6 (Карлссон, Хэг), 31:06 — 0:3.
Вратари: Грубауэр — Флери.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 34 (8+11+15) — 28 (10+12+6).
Наши: Ничушкин (11.26/1/0) — -.
23 февраля. Денвер. Ball Arena.
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