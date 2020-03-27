«Колорадо» продлил контракт с защитником Макдональдом

«Колорадо» продлил контракт с защитником Джейкобом Макдональдом. Соглашение рассчитано на 2 года, сообщает официальный сайт клуба.

Jacob MacDonald has been signed to a two-year contract.#GoAvsGo pic.twitter.com/Gzl4GkiHgw — Colorado Avalanche (@Avalanche) March 27, 2020

27-летний американец провел в НХЛ 2 матча и забросил 1 шайбу, но это было в составе «Флориды». В нынешнем сезоне он выступал за фарм «Эвеланш» — «Колорадо Иглз» — и в 56 матчах набрал 42 (16+26) очка.