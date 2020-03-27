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«Колорадо» продлил контракт с защитником Макдональдом

22:30
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«Колорадо» продлил контракт с защитником Джейкобом Макдональдом. Соглашение рассчитано на 2 года, сообщает официальный сайт клуба.

27-летний американец провел в НХЛ 2 матча и забросил 1 шайбу, но это было в составе «Флориды». В нынешнем сезоне он выступал за фарм «Эвеланш» — «Колорадо Иглз» — и в 56 матчах набрал 42 (16+26) очка.

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