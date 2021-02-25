Паризе стал четвертым действующим американским игроком, который набрал 800 очков в НХЛ

Форвард «Миннесоты» Жак Паризе отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо».

36-летний хоккеист забросил вторую шайбу команды в матче. Таким образом, Паризе набрал 800 (389+411) очков в НХЛ и стал четвертым действующим игроком из США с таким показателем. Его опережают Патрик Кейн (1052), Фил Кессел (873) и Джо Павелски (811).

В текущем сезоне Паризе провел 16 матчей НХЛ, в которых набрал 8 (3+5) очков.