«Колорадо» летом начнет переговоры с Маккинноном о продлении контракта

Генеральный менеджер «Колорадо» Джо Сакик заявил, что продление контракта с нападающим Натаном Маккинноном является приоритетной целью команды. Клуб начнет переговоры с 26-летним канадцем предстоящим летом и рассчитывает решить все вопросы до старта следующего сезона, сообщает The Athletic.

Нынешний контракт Маккиннона с «Эвеланш» с кэпхитом в 6,3 миллиона долларов истекает летом 2023 года. По правилам НХЛ, клуб может начинать вести официальные переговоры с игроком о продлении соглашения за год до его истечения.

«Колорадо» выбрал Маккиннона на драфте 2013 года под общим 1-м номером. С тех пор он провел в НХЛ 605 матчей и набрал 604 (219+385) очка.