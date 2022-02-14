Кравцов может стать участником обмена между «Рейнджерс» и «Ванкувером»

Нападающий Виталий Кравцов может оказаться в составе «Ванкувера». «Рейнджерс» готовы отдать права на 22-летнего россиянина, чтобы заполучить нападающего «Ванкувера» Джей Ти Миллера, сообщает журналист Рик Даливал.

Если клубы смогут договориться о трейде, то Кравцов станет только частью компенсации.

В текущем сезоне Кравцов принял участие в 19 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги за «Трактор», в которых забросил шесть шайб и отдал семь результативных передач.

Напомним, по ходу нынешнего сезона форвард отказался отправляться в фарм-клуб в АХЛ. Тогда «Рейнджерс» разрешили Кравцову вести переговоры с другими командами.

Контракт Миллера с кэпхитом 5,25 миллиона долларов истекает после окончания сезона-2022/23.

В нынешнем регулярном чемпионате форвард набрал 48 (17+31) очков в 47 встречах.